Mulher de 30 anos é resgatada após enviar pedido de socorro através de bilhete no caderno de seu filho

Uma mulher de 30 anos foi resgatada em Belo Horizonte após enviar um bilhete angustiante para a professora de seu filho, revelando um caso de agressão e cárcere privado. A mensagem escrita no caderno da criança pedindo socorro levou a professora a acionar a Guarda Municipal, que encontrou a mulher mantida em cativeiro. A vítima confirmou as agressões e informou que tinha uma medida protetora contra o agressor. Após o resgate, a criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar e o agressor foi preso pela polícia.

Foto: Ilustrativa/Pixabay

Uma mulher de 30 anos foi resgatada após enviar um bilhete desesperado pedindo socorro para a professora de seu filho, revelando um caso de agressão e cárcere privado no bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu nesta terça-feira (16) e mobilizou a Guarda Municipal.

Recado enviado pela mulher — Foto: Graciela Andrade

O bilhete foi colocado no caderno de atividades da criança, de apenas 4 anos, e a professora o encontrou enquanto verificava as tarefas do aluno. Nele, uma mensagem angustiante dizia: "Socorro, liga 'pra' polícia. Aí tem meu endereço. 'Tô' sendo agredida há 4 dias. Não manda nenhuma mensagem".

Após ler a mensagem alarmante, a professora imediatamente acionou a Guarda Municipal, que se deslocou para o endereço indicado. Ao chegar ao local, as autoridades encontraram uma mulher mantida em cativeiro por seu ex-companheiro desde a última sexta-feira, 12 de maio.

A vítima confirmou que foi ela quem escreveu o pedido de socorro no caderno do filho como uma tentativa desesperada de obter ajuda. Ela relatou que além de estar confinada dentro de casa, vinha sofrendo agressões por parte do homem. A mulher informou também que possuía uma medida protetiva contra ele, mas na sexta-feira foi surpreendida pelo ex-companheiro, que arrombou o portão da residência e entrou pela janela.

Nos quatro dias em que ficou em cativeiro, a vítima sofreu agressões físicas e teve seu celular tomado, o que a impedia de fazer qualquer contato externo. Contudo, o agressor permitiu que a criança fosse à escola, o que deu à mulher a oportunidade de escrever o pedido de socorro no caderno, sabendo que a professora iria verificar as atividades do aluno.

Após o resgate, a escola notificou o Conselho Tutelar Venda Nova, que ficou responsável pelo cuidado da criança, uma vez que não havia ninguém disponível para tomar conta dela. O agressor foi preso e encaminhado para a Delegacia da Mulher de Belo Horizonte, com a participação da Guarda Municipal e da Polícia Militar na operação.

Da redação

Fonte: G1