Tráfico ilícito de drogas é desarticulado em Sete Lagoas após perseguição policial

Uma ação de patrulhamento no setor Boa Vista, em Sete Lagoas, resultou na desarticulação de um esquema de tráfico ilícito de drogas. Durante a operação, os vigilantes observaram um veículo Corsa preto em alta velocidade, realizando manobras perigosas e ultrapassagens irregulares, dando início a uma perseguição ao veículo.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

Após dar ordem de parada através de sinais luminosos e sirene, o condutor do veículo parou e desceu visivelmente nervoso. Durante uma busca pessoal, os agentes encontraram uma porção de maconha em seu bolso. Prosseguindo com a busca no veículo, foram localizados mais sete tabletes de maconha, além de uma quantia em dinheiro e um celular utilizado para o comércio de drogas por telefone.

Com o apoio do Tático Móvel, as autoridades realizaram uma busca na residência do indivíduo, onde foram encontrados mais quatro tabletes de maconha. Ao todo, foram apreendidos 12 tabletes da substância ilícita, um aparelho celular e uma quantia de R$ 116,00 em dinheiro, proveniente do tráfico.

O suspeito foi detido e encaminhado às autoridades competentes.

Matéria em atualização

Da redação