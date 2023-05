Homem mata a namorada, faz live e é morto em confronto com policiais

Um homem de 43 anos foi morto pela polícia após assassinar sua namorada de 19 anos em Araçatuba (SP). O suspeito fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais antes do confronto com os policiais. Givanildo Freitas dos Santos, dono de uma clínica terapêutica, trancou-se em seu apartamento após cometer o crime e mostrou toda a sua ação no vídeo, onde também pediu perdão. A polícia tentou negociar com o homem, mas ele acabou sendo baleado ao tentar pegar a arma de um dos policiais. O caso foi registrado como feminicídio e morte decorrente de intervenção policial. A jovem foi encontrada morta no apartamento, com lesões de faca.

Foto: Reprodução/Vídeo

O homem de 43 anos fez uma ao vivo nas redes sociais logo após cometer um homicídio contra sua namorada transmitida de 19 anos e acabou sendo morto em um confronto com policiais militares, em Araçatuba (SP), na madrugada desta sexta-feira (19) .

Givanildo Freitas dos Santos, proprietário de uma clínica terapêutica, trancou-se em seu apartamento, localizado no bairro Vila Alba, depois de matar sua companheira com fachadas no pescoço. De acordo com relatos de testemunhas, antes de cometer o crime, o homem estava agredindo e mantendo a namorada dentro do imóvel, conforme informado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Antes da chegada da Polícia Militar ao local, o suspeito transmitiu ao vivo em uma rede social. Ele mostrou toda a sua ação e pediu perdão.

No vídeo, é possível ver Givanildo Freitas trancado em um dos cômodos da casa, sentando um colchão e alguns móveis para bloquear a entrada dos policiais.

As imagens revelam que os PMs tentaram arrombar a porta do local. Havia várias manchas de sangue no colchão que o psicólogo usava como barreira.

O SSP informou que os agentes tentaram negociar com o homem várias vezes para que ele se rendesse, mas ele tentou tomar a arma de um dos policiais e acabou sendo baleado. O caso foi registrado como feminicídio, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 3° DP de Araçatuba.

A jovem foi encontrada sem vida em um dos cômodos do apartamento, apresentando lesões causadas por golpes de faca. A SSP informou que foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal e ao Instituto de Criminalística. A arma do policial, a faca usada pelo suspeito e um microtubo de cocaína foram apreendidos.

Da redação com Folhapress