Tragédia no Bairro Aeroporto Industrial: Homem é encontrado morto em possível caso de enforcamento

No domingo, dia 21 de maio, por volta das 11h01, um fato preocupante abalou os moradores do bairro Aeroporto Industrial. Um homem de 72 anos entrou em contato com as autoridades para relatar a descoberta de um inquilino caído no corredor de sua pensão.

Foto: Arquivo/PMMG

Infelizmente, quando os paramédicos do SAMU chegaram ao local, confirmaram que o indivíduo em questão, identificado como Joaquim Araújo dos Santos, 53 anos, não apresentava sinais de vida.

A perícia realizada na área revelou indícios de estrangulamento, levantando suspeitas sobre a causa da morte. A equipe forense foi acionada e constatou que a vítima apresentava ferimentos nas pernas e calcanhares, além de marcas no pescoço, sugerindo que foi estrangulada. O corpo havia sido arrastado por cerca de dois metros, levantando suspeitas de uma possível tentativa de ocultação de provas.

Vale ressaltar que três dias antes desse trágico incidente, a vítima teria brigado com dois indivíduos, o que pode estar relacionado ao crime.

Diante dessa situação, as autoridades policiais foram acionadas e assumiram a investigação em andamento do caso.

Da redação