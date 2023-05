Ladrão rouba bar em Pirapama e avisa: 'a polícia só me pega morto'

Um homem de 27 anos assaltou um bar na manha de sábado (20) em Santana de Pirapama. De acordo com o dono do estabelecimento, o criminoso disse em uma ligação que "a polícia só o pegaria morto".

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O autor, armado, foi até o estabelecimento, que fica às margens da LMG 807. Ele exigiu do proprietário do bar o seu aparelho celular para que fizesse uma ligação. Conversando com um suposto comparsa, disse: "Avisa minha mãe que não vou me entregar!". Ainda relatou que só morto que os policiais militares o pegariam.

Nisso, ele levou uma série de produtos do estabelecimento: garrafas de água, refrigerantes, cigarros, isqueiros, biscoitos e um pedaço de linguiça. O ladrão ainda exigiu do dono do bar que o levasse em fuga com o produto roubado, mas a vítima negou.

O homem fugiu logo que um cliente chegou no local, buzinando e chamando o proprietário. Ele saiu pelos fundos do bar, pela mata, e não foi localizado até então.

Da redação