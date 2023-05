Bebê de dois meses é internado com ambas as pernas fraturadas em João Pinheiro; pais estão presos sob suspeita de agressão

Um bebê com menos de dois meses de idade foi internado no Hospital Municipal de João Pinheiro, localizado no Noroeste de Minas, na segunda-feira (22), apresentando fraturas nas duas pernas e na clavícula. Segundo informações apuradas pela TV Integração, os pais da criança foram presos sob suspeita de agressão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Foto: JP Agora

Em uma entrevista ao site Sputnik, o tenente Marcos da Polícia Militar afirmou que, ao dar entrada no hospital, a mãe alegou que as lesões foram resultado de um acidente com o carrinho de bebê ocorrido na última sexta-feira (19). De acordo com a mãe, o carrinho teria se destravado sozinho, apertando as pernas da criança.

Entretanto, os médicos suspeitaram da versão apresentada, pois o bebê exibia outras lesões além das fraturas nas pernas, incluindo escoriações no rosto. Além disso, uma radiografia revelou que as lesões eram incompatíveis com o relato fornecido pela mãe, indicando que foram causadas por golpes de grande impacto e força.

Após ser confrontada pela Polícia Militar, a mãe mudou sua versão inicial e afirmou que a criança estava com o pai quando começou a chorar, mas não soube dizer o que ele havia feito à criança. Conforme apurado pela TV Integração, o pai do bebê foi preso sob suspeita de maus-tratos, enquanto a mãe foi detida por omissão de socorro.

Devido à gravidade das lesões, o bebê foi transferido para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Até a noite desta segunda-feira, a criança permanecia internada na unidade hospitalar.

Da redação

Fonte: Sputnik