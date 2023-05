Mulher de 23 anos é assassinada na frente da filha de 6 anos em Betim

Mulher de 23 anos é assassinada na frente da filha de 6 anos pelo ex-companheiro em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime, ocorreu na madrugada desta terça-feira (23). O suspeito, um homem de 38 anos com histórico criminal, encontra-se foragido.

Foto: Ilustrativa/ Thiago Hockmüller

Na madrugada desta terça-feira (23), uma tragédia chocou a cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher de apenas 23 anos foi brutalmente assassinada na frente de sua filha de 6 anos. Segundo informações da Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um homem de 38 anos.

De acordo com relatos da PM, a criança pediu ajuda aos familiares que residem nas proximidades da casa, localizada no bairro Vila Cristina. Ela contou que estava no quarto com sua mãe, identificada como Thaysnara Rayssa Trindade, quando o homem, visivelmente nervoso e armado, invadiu a residência. A menina conseguiu escapar correndo e, aos gritos, clamava por socorro. Infelizmente, sua mãe foi atingida por um disparo na nuca e veio a óbito no local.

Testemunhas relataram à polícia que Thaysnara manteve um relacionamento com o suspeito por algum tempo, mas as brigas e agressões eram constantes por parte dele. A vítima decidiu terminar o namoro, porém o agressor não aceitava o fim do relacionamento. O homem possui um histórico com diversas passagens pela polícia, embora os detalhes dos crimes não tenham sido divulgados. Há uma semana, ele teria invadido a casa da jovem e furtado as chaves da residência.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Betim para os procedimentos legais. A filha de Thaysnara está sob a guarda de parentes.

Enquanto isso, o suspeito do assassinato encontra-se foragido, sendo intensamente procurado pelas autoridades policiais.

Da redação com O Tempo.