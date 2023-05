Autoridades policiais realizam operação bem-sucedida contra o tráfico de drogas em Sete Lagoas

Na manhã desta terça-feira (23), uma operação policial bem-sucedida contra o tráfico de drogas foi realizada no bairro Brasília, em Sete Lagoas. As autoridades policiais conseguiram deter um suspeito e apreender uma quantidade significativa de drogas, além de outros itens relacionados à prática criminosa. A ação, que contou com a participação da equipe do Tático Móvel em conformidade com o Plano de Ação da 192ª Companhia, resultou em importantes avanços no combate ao tráfico de drogas na região.

Foto: Reprodução/192ºCiaTM

Na manhã desta terça-feira (23), as autoridades policiais desencadearam uma operação bem-sucedida contra o tráfico de drogas na rua Lupicínio Rodrigues, no bairro Brasília, em Sete Lagoas. Por volta das 10h55, a equipe do Tático Móvel, em conformidade com o Plano de Ação da 192ª Companhia, realizava patrulhamento no endereço mencionado quando avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, entrou rapidamente no imóvel de número 304.

Os agentes prontamente abordaram o suspeito, que estava em um local já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas na região. Durante a busca no imóvel, foram encontrados diversos itens relacionados à prática criminosa, incluindo uma quantidade significativa de drogas. Todo o material apreendido, juntamente com o indivíduo detido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia local para as devidas providências.

A produtividade da operação foi expressiva, resultando na prisão de um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas. Além disso, foram apreendidos quatro tabletes de maconha, totalizando uma quantidade considerável, assim como R$287,00 em dinheiro proveniente do comércio ilícito. Ademais, foram encontradas 138 petecas de cocaína, que também seriam comercializadas. Os agentes ainda localizaram uma máquina de cartão e dois aparelhos celulares.

