Polícia prende suspeitos e recupera veículo furtado em Pedro Leopoldo

Dois suspeitos foram presos por receptação em Pedro Leopoldo após uma perseguição policial. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram dois veículos em alta velocidade, levantando suspeitas. Um Chevrolet/Corsa foi abordado e constatado como veículo furtado, resultando na prisão do condutor. Com base nas informações fornecidas, um Nissan Livina foi localizado e o motorista foi apontado como comprador do veículo furtado. Ambos foram presos em flagrante e o veículo foi recuperado.

Foto: Divulgação/ 11º CIA-IND

Na noite desta segunda-feira (22), ocorreu uma perseguição policial na Estrada José Leandro Ribeiro, em Pedro Leopoldo, resultando na prisão de dois suspeitos por receptação. Durante um patrulhamento próximo ao bairro São Geraldo, os policiais avistaram dois veículos em alta velocidade, levantando suspeitas.

Os agentes iniciaram uma perseguição intensa aos veículos e conseguiram com sucesso abordar um Chevrolet/Corsa, que foi constatado como veículo com registro de furto. O condutor do veículo foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Após rastreamento das demais viaturas em serviço, o segundo veículo, um Nissan Livina, foi localizado e abordado. O motorista deste veículo foi apontado pelo condutor do Corsa como o comprador do veículo furtado na cidade de Contagem. Os dois indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de receptação.

Além das prisões, a polícia também conseguiu recuperar o veículo furtado, que foi encaminhado para um pátio credenciado.

Da redação