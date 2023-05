Em uma dramática ocorrência na segunda-feira (22), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar de Minas Gerais libertou com sucesso duas crianças, de 5 e 6 anos, que a mãe as mantinha como reféns no bairro Vila Paris, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo testemunhas e autoridades, a mulher parecia estar passando por um episódio psicótico, o que motivou a intervenção da polícia. O caso agora está sob investigação.

Foto: Renato Rios Neto/Itatiaia

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher e os filhos estavam dentro de um apartamento na rua Padre Francisco Arantes. Por conta da situação, o trânsito ficou congestionado na região. O incidente começou por volta das 15h30 e durou cerca de três horas, com as vítimas finalmente sendo liberadas após o anoitecer após intensos esforços de negociação.

De acordo com informações apuradas pelo jornal Itatiaia, a mulher se recusou a abrir a porta. No entanto, os agentes conseguiram adentrar a residência quando a suspeita abriu em determinado momento. Foi nesse instante que as crianças foram resgatadas em segurança e posteriormente entregues aos cuidados dos parentes pelas autoridades.

A ocorrência deixou os vizinhos assustados ao serem pegos de surpresa com a chegada de viaturas e integrantes da PM. Uma moradora, que preferiu não se identificar, revelou que a mulher morava sozinha com os filhos e que as brigas domésticas eram frequentes. "Não sei muito sobre ela. Só ouvimos gritos de vez em quando", revelou o morador.

A mulher foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a um hospital psiquiátrico de Belo Horizonte. As crianças já estão sob os cuidados de outros responsáveis.

Da redação com Itatiaia.