Homem invade casa da ex-companheira e é espancado até a morte em Montes Claros

Na noite de terça-feira (23), um trágico incidente ocorreu em Montes Claros, no Norte de Minas, resultando na morte de um homem de 36 anos. Segundo relatos, ele teria ido à casa de sua ex-companheira, de 45 anos, com a intenção de agredi-la, o que levou a mulher a acionar a Polícia Militar e reagir em autodefesa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher revelou que o homem, incapaz de aceitar o fim do relacionamento, vinha constantemente ameaçando-a de morte, o que a levou a mudar de endereço várias vezes. Naquela terça-feira, o ex-companheiro teria pulado o muro de sua residência, portando uma faca, com a intenção de cometer feminicídio. Para se proteger, ela deu uma paulada na cabeça do agressor e correu para a rua, clamando por ajuda.

Nesse momento, várias pessoas adentraram à residência e passaram a agredir o homem, que acabou desmaiando no quintal, apresentando um sangramento intenso na cabeça. O serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito.

A suspeita relatou também que as pessoas que agrediram seu ex-companheiro fugiram do local, sendo todas desconhecidas para ela. Por esse motivo, ela não pôde identificar os responsáveis. Em decorrência disso, foi detida em flagrante. Durante o registro da ocorrência, uma denúncia anônima foi recebida, apontando dois jovens, de 23 e 26 anos, como autores do crime.

A perícia realizada pela Polícia Civil seguiu os procedimentos habituais e o corpo foi liberado para uma funerária, que o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML). Uma faca, encontrada próxima aos pés da vítima, foi apreendida como evidência.

A suspeita encontra-se sob custódia e será conduzida à delegacia. A Polícia Militar está em diligências para localizar e prender os outros dois suspeitos.

Da redação com O Tempo.