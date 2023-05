Homem é preso no DF por estuprar menina em MG, gravar abuso e vender vídeos

Suspeito também se passava pela menina para criar anúncios online de programas sexuais mediante pagamento antecipado

Um homem de 18 anos foi preso, nesta quarta-feira (24), em Brasília, no Distrito Federal, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos em Pirapora, no Norte de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, o jovem gravou o abuso e vendia as imagens na internet. Ele também ameaçava a menina e a família dela.

Foto: Divulgação/PCMG

Conforme as investigações, o homem extorquia mãe e filha, cobrando valores financeiros para não divulgar as imagens do estupro. Ao mesmo tempo, passava-se pela adolescente para criar anúncios online de programas sexuais, mediante pagamento antecipado.

Segundo a Polícia Civil, como ninguém aparecia nos locais indicados para os supostos encontros, os contratantes dos programas passaram a ameaçar a adolescente.

O jovem de 18 anos encaminhava os valores recebidos pelos golpes e pela comercialização dos vídeos para outro suspeito de 23 anos, também investigado pelas autoridades.

Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão. O material localizado inclui equipamentos eletrônicos e será usado para auxiliar as investigações.

Batizada de Medusa, a operação faz referência à mitológica grega em que Posseidon, irado por perder uma das grandes guerras para Atena, estuprou sua sacerdotisa mais devota, Medusa, a qual foi ainda amaldiçoada por Atena, que a culpou pelo ocorrido.

Estupro de vulnerável

Relações sexuais e atos libidinosos contra vítimas menores de 14 anos, independentemente se houver consentimento, são enquadrados como estupro de vulnerável no Brasil. O crime, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, prevê pena de prisão em regime fechado de 8 a 15 anos, podendo ser aumentada em caso de agravantes.

Com O Tempo