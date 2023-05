Para se vingar de suposta traição de esposa, pai mata filhas de 4 e 8 anos a facadas e depois coloca fogo no carro onde elas estavam, em GO

Um trágico e chocante crime abalou a cidade de Santo Antônio de Goiás. Segundo informações da polícia, o motorista de aplicativo, Ramon de Souza Pereira, é suspeito de matar suas duas filhas, de 4 e 8 anos de idade, a facadas e, em seguida, atear fogo no veículo onde elas se encontravam. O crime ocorreu na GO-462 na última segunda-feira (22). De acordo com o delegado Humberto Teófilo, os avós das crianças apresentaram uma ligação gravada na qual o pai ameaçava cometer o assassinato como forma de vingança por uma suposta traição de sua esposa.

Foto: Reprodução/Internet

Após cometer o crime brutal, o suspeito, fugiu para uma região de mata, dificultando a ação das autoridades. Os corpos das duas meninas foram encontrados carbonizados, conforme relatou o tenente da Polícia Militar, Sanndiney Batista.

O delegado Humberto Teófilo revelou em entrevista ao G1 que, na gravação da ligação entre o pai e os avós das crianças, era possível ouvir os apelos desesperados das meninas, suplicando para não serem mortas. "As meninas estavam gritando 'não faz isso'. Os avós estavam desesperados quando pararam a viatura para pedir ajuda", relatou o delegado.

Segundo informações obtidas, o homem teria agredido sua esposa após descobrir a suposta traição. No dia do crime, ele utilizou o carro da esposa para buscar as crianças na escola, algo incomum para ele. O delegado explicou: "Ele normalmente não busca as crianças no colégio, mas naquele dia ele foi. Então ele pegou as duas lá e não voltou para casa."

A polícia constatou que Ramon de Souza Pereira fez uma ligação para familiares, alertando sobre suas intenções. "Elas pediram pra não serem mortas", afirmou o delegado Humberto Teófilo. "Foi possível ouví-las gritando, pedindo 'não faz isso'. Uma delas até pediu para fazer xixi, e ele não permitiu", completou.

Nesta terça-feira (23), o homem foi capturado em uma área de floresta em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o pai foi descoberto em um lago próximo ao local onde as crianças foram assassinadas. O indivíduo, foi detido em flagrante por homicídio.

Em entrevista ao g1, o delegado Marcus Cardoso relatou que Ramon tentou suicidar-se antes de ser detido, sendo encontrado com um corte no pescoço. O homem foi conduzido ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) para passar por cirurgia, posteriormente permaneceu na UTI e, agora, encontra-se disponível para interrogatório.

"Ele afirmou que a esposa merecia isso. Ao descobrir sua traição, ele a agrediu. Em seguida, utilizou o veículo dela para buscar as crianças e cometer o crime. O suspeito pode ser acusado de tentativa de homicídio e agressão física", explicou o delegado.

Da redação

Fonte: G1