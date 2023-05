Jovem de Santa Luzia escapa de sequestro em Pedro Leopoldo após usar spray de pimenta contra motociclista

No final da tarde desta sexta-feira (26), uma jovem de 20 anos foi resgatada pela Polícia Militar após ter sido vítima de sequestro por um motociclista de aplicativo. O incidente ocorreu quando a jovem solicitou uma corrida do bairro Chácaras Santa Inês, em Santa Luzia, para uma universidade em Belo Horizonte.

Foto: Natanael Jonathas/Noticiando Santa Luzia

Segundo informações do Sargento Estevão, da 71º Companhia Independente da Polícia Militar, o condutor da moto desviou da rota original com a jovem ao passar pelo Portal São Benedito. Em vez de seguir pela Avenida Cristiano Machado, ele pegou a rodovia MG-010 em alta velocidade para dificultar qualquer fuga da vítima.

A jovem questionou repetidamente o motivo do desvio, sem receber resposta. Ela encontrou um spray de pimenta em sua bolsa e o utilizou no rosto do motociclista, fazendo com que ambos caíssem da moto. Em seguida, houve uma luta corporal e a vítima conseguiu escapar correndo enquanto o motociclista fugia na direção oposta com a moto.

A vítima acionou imediatamente a Polícia Militar, que a resgatou e a levou a uma unidade de saúde devido aos ferimentos. Os policiais conseguiram identificar a moto e o endereço do condutor através do aplicativo 99, e o interceptaram. Ele foi preso no mesmo bairro onde a corrida havia iniciado e confessou o crime após ser capturado. Tanto o motociclista quanto a vítima foram levados para atendimento médico, e o motociclista foi posteriormente entrevistado pelo Noticiando.

Durante a entrevista concedida ao jornal Noticiando Santa Luzia, o motociclista confirmou a versão da jovem e tentou fugir das perguntas, alegando que não tinha a intenção de estuprá-la. Segundo ele, o desvio foi apenas uma forma de assustá-la, pois na terça-feira anterior (23) ele havia feito outra corrida com ela, e a jovem teria solicitado que ele fizesse a cobrança no próximo trajeto.

Ao final do incidente, ambos foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, e o motociclista ficou à disposição da justiça. A motocicleta foi apreendida e removida para o Pátio do Detran.

Da redação Com Noticiando Santa Luzia