Tráfico ilícito de drogas resulta na prisão de dois indivíduos e apreensão de entorpecentes em Matozinhos

No último sábado, dia 27, as autoridades foram informadas sobre uma atividade de tráfico de droga na rua Albertina Roque dias, nº 340. Com base nessas informações, as equipes de segurança foram acionadas para investigar a situação.

Foto: Divulgação/19ª RPM

Após uma série de diligências e empenho das equipes envolvidas, foi alcançado o sucesso na prisão de dois suspeitos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Além das prisões, também foram apreendidos diversos materiais relacionados ao crime.

Entre as evidências confiscadas, foram localizadas 29 pedras de crack, que seriam comercializadas por suspeitos. Além disso, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 507,00 também foi apreendida, indicando a possível relação entre o tráfico de drogas e a movimentação financeira ilícita.

A ação das autoridades resultou em uma significativa consequência, com a captura dos dois autores envolvidos no crime e a apreensão dos materiais ilícitos.

