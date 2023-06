Farra dos atestados em Sete Lagoas: médico denuncia fraude em documento

Mais um caso de fraude em atestados médicos na cidade: agora, um médico da UBS Cidade de Deus denuncia que o documento foi modificado pelo paciente para ganhar mais dias de folga.

Foto ilustrativa / opiniaorh.com

O profissional registrou um boletim de ocorrência relatando que emitiu um atestado declarando o afastamento do paciente por três dias. O indivíduo então colocou o 1 em frente ao 3, para simular que seriam 13 dias de atestado.

A empregadora procurou a unidade de saúde para verificar a autenticidade e de lá foi confirmada a fraude.

Farra dos atestados

Há vários meses, o SeteLagoas.com.br vem relatando diversas fraudes envolvendo atestados médicos: desde o extravio de carimbo até a assinatura de médico falecido para validar documento estão sendo utilizados. As farsas estão sendo descobertas pois as empresas estão entrando em contato com as unidades de saúde do município para averiguar sobre a real origem do documento.

Fraude de atestado é crime, e pode dar pena de prisão.

Da redação