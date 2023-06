Prisão em Paraopeba: Homem é detido por posse ilegal de arma de fogo e documentos falsificados

Na noite desta terça-feira (30), a 192ª Companhia Tática Móvel (CiaTM) realizou uma operação em Paraopeba, no Povoado das Lajes, na Rua A, onde um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e por estar foragido da justiça. Além disso, foram encontrados documentos falsificados em sua posse.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

A operação teve início após a Patrulha de Operações receber informações da inteligência da 19ª Região da Polícia Militar (RPM) e do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) sobre um indivíduo que teria fornecido um nome falso durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia anterior. Com base nessas informações, as equipes deslocaram-se para o endereço do suspeito.

Após diligências entre as equipes envolvidas, o suspeito foi localizado e preso. Durante a ação, foi apreendida uma espingarda calibre 24, configurando assim a posse ilegal de arma de fogo. Além disso, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Documentos falsificados utilizados por ele também foram encontrados e apreendidos pelas autoridades.

No total, a operação resultou na prisão de um indivíduo, na apreensão de uma espingarda calibre 24 e na descoberta de documentos falsos.

Da redação