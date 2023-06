Suspeito com mandado de prisão é capturado em operação policial em Pedro Leopoldo

Nesta quarta-feira (31), uma operação policial foi realizada no bairro Lagoa do Santo Antônio, em Pedro Leopoldo. A ação foi conduzida pela equipe do 19º Regimento de Polícia Militar, pertencente à 11ª Companhia Independente. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais receberam informações precisas sobre a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto na rua Magno Claret.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

Sem perder tempo, a guarnição iniciou o rastreamento na área, seguindo o planejamento estratégico estabelecido previamente. Com agilidade e eficiência, os policiais conseguiram localizar o suspeito e procederam à sua detenção de acordo com o mandado de prisão emitido em seu nome.

O suspeito detido será encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

Da redação