Polícia Militar prende suspeitos de roubo e tráfico de drogas em Sete Lagoas

Na noite desta quinta-feira (01), a polícia militar realizou uma operação tática na Rua João de Paula Pacu, número 351, no Bairro Fátima, em Sete Lagoas. A ação fazia parte do plano de ação da 192ª Companhia Tática Móvel, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança dos moradores e reprimir a prática de crimes violentos na região do Bairro Boa Vista.

Foto: Divulgação/192º CiaTM

Durante a operação, foi recebido pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) um chamado sobre um roubo a um pedestre, cujos autores teriam fugido em direção à Lagoa Boa Vista. Com as informações e características dos suspeitos em mãos, as autoridades iniciaram o rastreamento. Ao se aproximarem de uma área conhecida pelo tráfico de drogas, os policiais notaram a chegada de um indivíduo em uma bicicleta com as mesmas características descritas no roubo.

Ao receberem a ordem de abordagem, o condutor da bicicleta desobedeceu e tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Após contato com a vítima do roubo, a bicicleta e um simulacro de arma de fogo encontrados no local foram reconhecidos por ela. Em uma ação coordenada entre as equipes envolvidas, dois suspeitos foram presos, e diversos materiais foram apreendidos.

No total, a operação resultou nas seguintes apreensões: dois autores detidos, uma bicicleta, uma pedra de crack, uma pedra bruta de crack, uma balança de precisão, R$714,00 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Vale ressaltar que ambos os autores já possuíam registros criminais por roubo e tráfico de drogas.

Da redação