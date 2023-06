Mãe é encontrada morta e filho é preso sob suspeita de assassinato em Contagem

Homem de 37 anos é preso suspeito de matar a própria mãe, de 57 anos, no bairro Estaleiro, em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (1º), após o suspeito acionar a polícia e apresentar versões contraditórias sobre o ocorrido. O corpo da vítima apresentava sinais de queimadura e foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), enquanto o caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o filho da vítima, que era o principal suspeito do crime. Ele relatou que ao chegar em casa, deparou-se com o corpo da mãe em chamas. De acordo com seu depoimento, a mulher teria sido morta a pauladas.

No entanto, ao lado do corpo, os militares encontraram tocos de madeira e um machado. Além disso, o ambiente estava completamente molhado, com uma mangueira jorrando água próximo ao corpo, dando indícios de que alguém teria tentado limpar o local.

Durante o interrogatório, o suspeito apresentou versões contraditórias sobre sua movimentação no dia do crime. Inicialmente, ele afirmou que estava fora de casa desde às 10h, usando drogas e fumando crack. O suspeito relatou que retornou à residência por volta das 16h e encontrou a mãe já sem vida, vítima do incêndio.

No entanto, pouco tempo depois, ele mudou sua versão, alegando ter passado a manhã no porão consumindo crack e saído de casa à tarde para usar drogas novamente. Nessa nova versão, ele afirmou que percebeu o comportamento estranho do cachorro da família, seguido pelo trágico encontro com o corpo da mãe.

Testemunhas também foram ouvidas pela polícia e corroboraram com a incoerência do depoimento do suspeito. Conforme registrado no boletim de ocorrência, foram encontradas gotas de sangue no pescoço e nas pernas do filho da vítima. Ele alegou que essas marcas foram causadas durante sua tentativa de socorrer a mãe. No entanto, a PM observou que os padrões de gotejamento e respingos não correspondiam ao que foi relatado pelo suspeito.

Diante dessas contradições, o homem foi preso pelas autoridades e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.

