Roubo no Bairro Santa Rosa, em Sete Lagoas, resulta em prisão, identificação de suspeitos e recuperação de veículos

Nesta sexta-feira, dia 2, uma operação policial foi desencadeada após o registro de um roubo no Bairro Santa Rosa. Segundo informações, a vítima foi abordada por indivíduos que utilizaram aplicativos de encontros para atraí-la, roubando dinheiro e seu veículo.

Foto: Ilustrativa/PMMG

Com o objetivo de capturar os autores do crime e recuperar os bens subtraídos, as equipes do TÁTICO MÓVEL foram acionadas e iniciaram o assunto. Após intensos esforços, a operação obteve êxito ao prender a prisão de um dos suspeitos e identificar outros dois envolvidos.

Além disso, a polícia conseguiu recuperar não apenas o automóvel da vítima, mas também um segundo veículo que havia sido roubado anteriormente, em outra ocorrência.

Apesar dos avanços na investigação, as autoridades continuaram empenhadas no rastreamento para capturar todos os envolvidos nesse crime. Os esforços concentrados resultaram nos seguintes progressos até o momento: uma prisão realizada e dois suspeitos identificados, além da recuperação de dois veículos.

Da redação