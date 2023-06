Mulher é brutalmente assassinada a pauladas após recusar 'ficar' com o suspeito em MG

Uma mulher de 31 anos foi vítima de feminicídio na madrugada desta sexta-feira (2) na cidade de Dores de Campos, no Campo das Vertentes. O crime ocorreu durante uma festa realizada no Parque de Exposições local, quando a vítima recusou os avanços de um homem de 32 anos.

Foto: Divulgação/PCMG

De acordo com o relato da amiga da vítima à Polícia Militar, por volta das 3h, o agressor se aproximou do grupo e manifestou interesse na mulher. Ao ter seu pedido negado, o indivíduo ficou irritado e começou a empurrá-la. Em meio à discussão que se seguiu, o homem proferiu ofensas como "piranha" e "vagabunda". A situação logo escalou quando o agressor agarrou um pedaço de madeira de uma cerca e atingiu violentamente a mulher na cabeça, mesmo após ela cair ao chão desacordada.

Um homem que estava do lado de fora do parque após o término do evento, a Feira de Artesanato e Indústria de Dores de Campos (FAIDEC), testemunhou o ocorrido e prontamente acionou as autoridades. Ele relatou que outras pessoas interferiram para interromper as agressões, porém, a vítima já havia sido brutalmente espancada. O agressor foi contido e imobilizado pelos populares até a chegada da polícia.

Apesar dos esforços dos policiais militares e dos profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, a vítima não resistiu aos ferimentos. Ela foi conduzida a um hospital local, mas chegou à unidade já sem vida.

O suspeito, questionado pelas autoridades, afirmou não se recordar dos fatos, de acordo com o boletim de ocorrência. Ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado à delegacia de São João del-Rei.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) em São João del-Rei, após as diligências periciais preliminares conduzidas pela Polícia Civil, que agora ficará responsável pelas investigações do crime. A trágica morte da mulher chocou a comunidade local e reacendeu debates sobre a violência contra a mulher e a necessidade de políticas mais efetivas para combater o feminicídio no país.

Da redação