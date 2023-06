Homem é preso em Sete Lagoas sob suspeita de estuprar menina de 9 anos

No último sábado (3), uma criança de apenas 9 anos foi levada à unidade de Pronto Atendimento do Belo Vale, localizada na avenida José Sérvulo Soalheiro, no bairro Belo Vale, em Sete Lagoas. A criança estava sofrendo de dores abdominais e genitais, além de ter dificuldades para sentar e andar.

De acordo com informações, entre os dias 2 e 3 de julho, um homem de 52 anos teria tentado tocar as partes íntimas da menina e também teria tentado envolver seu órgão genital, o que pode ser a causa das dores relatadas pela criança.

Relatos indicam que o suspeito era conhecido da família da vítima e costumava dar presentes para a menina e sua irmã de 14 anos.

A criança recebeu atendimento inicial no PA Belo Vale, onde foi constatada a possibilidade de ter ocorrido um abuso sexual. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal para realizar exames que ajudarão a confirmar o crime. O Conselho Tutelar está acompanhando a vítima e seus familiares durante todo o processo.

A polícia prendeu o suspeito, que admitiu ter tido contato físico com a vítima no dia 2 de junho, mas negou qualquer ato sexual. No entanto, ele admitiu ter tido outros contatos com a criança. O suspeito já possui duas acusações anteriores de estupro de vulnerável, uma em 2016 no bairro Ondina Vasconcelos, onde abusou sexualmente de uma adolescente de 15 anos com problemas psicológicos, e outra em 2022 no bairro Santa Felicidade, onde a vítima tinha 13 anos na época. Todas as denúncias foram registradas em Sete Lagoas.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, e as autoridades estão investigando os crimes.

Da redação

Fonte: Megacidade