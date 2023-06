Mulher é encontrada morta em apartamento em Belo Horizonte; ex-companheiro é preso

Maria do Carmo Rodrigues de Lima, de 46 anos, foi encontrada morta com sinais de violência dentro de um apartamento no Edifício Itatiaia, um dos mais conceituados de Belo Horizonte. O trágico evento ocorreu na noite deste domingo (4), no centro da cidade, na Praça da Estação.

Vítima já havia registrado ocorrências de violência doméstica contra duas pessoas — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

A Polícia Militar (PM) prendeu um ex-companheiro da vítima, Max Haney dos Santos Veloso, de 34 anos, como suspeito do crime. Segundo informações da polícia, Veloso confessou ter estrangulado Maria do Carmo no sábado (3) após uma discussão.

O suspeito já havia sido preso anteriormente em 21 de maio por violar uma ordem de restrição contra a vítima. No entanto, no dia seguinte, ele foi liberado em liberdade provisória, sem pagamento de fiança. No dia 27, o suspeito voltou a agredir Maria do Carmo e ameaçou de morte caso ela não retirasse a medida protetiva.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito vive em situação de rua. Ele foi detido pela PM no bairro Floresta, na região Centro-Sul da capital, no domingo.

Vizinhos descobriram o corpo após notarem que a porta do apartamento da vítima havia sido arrombada. Ao entrarem, encontrei um corpo deitado na cama, coberto por cobertores. A PM foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.

Conforme os registros anteriores, a vítima já havia enfrentado diversas ocorrências relacionadas a ameaças e brigas com o suspeito, incluindo três ocorrências somente no mês de maio. O suspeito possui histórico criminoso, envolvendo tráfico de drogas, roubo, assalto, ameaças, fraudes e casos de violência contra mulheres.

Da redação

Fonte: G1