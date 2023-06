Hilux furtada em Sete Lagoas é recuperada em Matozinhos após denúncia

Na manhã deste domingo (04), a polícia recebeu uma denúncia sobre um veículo estacionado de forma suspeita nas dependências de uma empresa em Matozinhos, Minas Gerais. Rapidamente, os aguardando se dirigiram para uma mata próxima e se depararam com uma Toyota Hilux, identificada pela placa de Sete Lagoas.

Após realizar uma verificação na rede de rádio, foi confirmado que o veículo havia sido furtado no sábado na cidade de Sete Lagoas. Durante a abordagem, as portas externas do veículo estavam abertas, e foi encontrada uma grande sacola contendo um total de 25 pares de calças jeans estava no interior.

Diante das circunstâncias, a polícia solicitou uma perícia no local, a fim de coletar evidências e obter informações adicionais sobre o ocorrido. Além disso, um serviço de guincho foi chamado para remover o veículo, que foi encaminhado para o estacionamento autorizado em Matozinhos.

As autoridades policiais permaneceram como buscas em polícia, com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis ​​pelo furto do veículo.

