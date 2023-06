Operação policial resulta na captura de foragido da justiça no Bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas

Um foragido da justiça foi capturado durante uma operação policial no Bairro Nova Cidade. As autoridades receberam informações do serviço de inteligência e realizaram diligências que resultaram na prisão do indivíduo foragido.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

Na noite de ontem (5), uma operação tática foi realizada pela 192° Companhia Tática Móvel (CiaTM) com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e combater crimes violentos na Região do Bairro Nova Cidade. Durante a ação, um indivíduo com mandado de prisão em aberto foi capturado pelas autoridades.

Após receber informações do serviço de inteligência, que indicavam a presença de um foragido da justiça na área, os agentes empreenderam diligências e abordaram o suspeito. O indivíduo estava localizado na Av. José Servulo Soalheiro, número 156.

A ação resultou na prisão do fugitivo, que foi encaminhado e esta a disposição da justiça.

Da redação