Foi registrado no último sábado (3) no bairro Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas, uma briga de família que envolveu pai e filhos. Uma das integrantes feriu a irmã e seu genitor com golpes de faca e com uma lâmina de barbear.

Foto: Polícia Militar / Reprodução / Ilustrativa

A ação aconteceu na Rua Dr. Teodoro Francisco Chagas. A família estava em casa, realizando uma confraternização, quando entre eles iniciaram uma discussão. V.F.M. (18 anos) enquanto discutia com seu pai (47 anos), pegou uma faca e uma lâmina e desferiu golpes no peito dele.

A irmã de V.F.M. tentou intervir, mas também foi agredida com a lâmina. A agressora fugiu; as vítimas foram até o Hospital Municipal.

