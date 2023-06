Homem é espancado por populares após observar vizinha nua pela janela em Sete Lagoas

Um homem de 53 anos foi espancado por moradores de uma rua no bairro de Fátima, em Sete Lagoas, na noite do último sábado (3). O autor estava olhando para uma casa vizinha, espiando uma moradora que estava nua.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A mulher (29 anos) relatou, em boletim de ocorrência, que havia chegado do trabalho e estava trocando de roupa quando o vizinho abriu a cortina da janela para ficar espionando. Ela, assustada, falou que iria chamar a polícia, enquanto o homem saiu em fuga.

Momentos após, o vizinho foi até a casa da mulher e enfurecido, questionou do porquê ela chamar a polícia para a atitude dele - enquanto isso, o autor a ofendia com palavras de baixo calão. A mulher ainda foi agredida, e seu companheiro teve que intervir.

A confusão virou uma briga generalizada: pessoas que passavam pela rua ficaram sabendo da atitude do homem e também começaram a agredi-lo. A Polícia chegou e deparou com o autor gravemente machucado; este foi levado até o Hospital Municipal com lesões no rosto e tórax.

Já a mulher espionada, seu companheiro e uma amiga foram detidos, acusado de lesão corporal.

Mulher confirma espionagem

Além de toda a confusão, a esposa do homem espancado relatou que a atitude de observar a vizinha nua em diversas situações era frequente, inclusive ela já teria o flagrado nesta atitude.

Da redação