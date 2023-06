Operação policial resulta na prisão de suspeitos por porte irregular de armas de fogo em Sete Lagoas

Durante uma operação no bairro de Fátima, Sete Lagoas, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos e apreendeu armas de fogo, incluindo uma pistola e uma garrucha, juntamente com munições. A ação teve como objetivo reprimir o comércio ilegal de armas e aumentar a sensação de segurança dos moradores.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

Na noite desta quarta-feira (7), a Polícia Militar realizou uma operação de grande porte visando aumentar a sensação de segurança dos moradores do bairro de Fátima em Sete Lagoas, e reprimir a prática de crimes violentos na região. A ação faz parte do Plano de Ação da 192ª Companhia Tática Móvel (CiaTM).

Durante a operação, as equipes receberam informações sobre um indivíduo envolvido no comércio ilegal de armas de fogo na cidade. Essas informações foram compartilhadas com o serviço de inteligência da 19ª Região de Polícia Militar (RPM) e do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que passaram a monitorar o suspeito.

Com sucesso, as equipes do turno tático móvel conseguiram abordar o indivíduo e, após diligências em suas residências, dois autores foram presos. Além disso, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 28 e uma garrucha calibre 32, juntamente com oito munições calibre 28mm e duas munições calibre 22mm.

Da redação