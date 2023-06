Polícia é chamada para intervir em briga de casal em Cachoeira da Prata

Uma briga de casal foi registrada na noite de quarta-feira (7) em Cachoeira da Prata. A mulher foi encontrada desacordada por policiais militares - cada parceiro relatou uma versão para o acontecido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima (32 anos) relatou que estava nos afazeres domésticos quando o companheiro começou a ofendê-la e também a enteada, que foi até a cozinha para fritar um ovo. A mulher então relatou que iria chamar a polícia - foi quando o homem pegou o filho menor de idade para sair de casa.

A companheira tentou impedir a ação, já que a criança tem problemas respiratórios. No momento, ela foi empurrada pelo homem, tendo caído em um monte de brita, desmaiando com o impacto.

Marido relata tentativa de agressão

Diferentemente do que foi relatado pela mulher, o companheiro disse que as agressões partiram dela. Ele relatou que, após chegar em casa, a companheira estava segurando algo com as mãos viradas para trás. Ela se aproximou com uma garrafa de álcool, jogou o líquido nele e tentou atear fogo no homem.

Ainda de acordo com o homem, a companheira não conseguiu acender o isqueiro, então, ela tentou esfaqueá-lo, também sem sucesso. Ele pegou o filho menor de idade e saiu para procurar a polícia, enquanto a mulher o ameaçava com a faca.

Não houve detenções. A mulher teve escoriações na testa mas não quis atendimento médico.

Da redação