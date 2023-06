Briga entre irmãos termina com um deles esfaqueado em Sete Lagoas

Uma briga entre dois irmãos terminou com um deles esfaqueado na noite de quinta-feira (8) no bairro São Geraldo, em Sete Lagoas. A vítima seria usuária de entorpecentes e os parentes vivem em desacordo.

Foto: Polícia Militar / Ilustrativa

M.F.L.M. (28 anos), segundo relato do boletim de ocorrência, arrombou a porta do quarto do irmão P.H.L.M. (21 anos) e saiu quebrando diversos objetos no local. Os dois vieram as vias de fato. P.H.L.M. se armou com uma faca e enquanto M.F.L.M. se voltava para atacá-lo, o irmão o golpeou no tórax (de acordo com familiares, por reflexo).

A Polícia Militar foi acionada. Ao chegarem lá, depararam com M.F.L.M. ferido, com fala desconexa e bastante alterado. Ele recebeu voz de prisão, mas não conduzido - ele foi levado pelo SAMU até o Hospital Municipal. Já o outro irmão também recebeu voz de prisão, mas foi liberado em sequência.

Da redação