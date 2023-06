Menor pega veículo escondido da avó e após fugir da Policia Militar bate em carro estacionado no Boa Vista

Aconteceu na tarde deste domingo (11) um acidente na Rua Piauí, no Bairro Boa Vista. Um adolescente de 16 anos, subtraiu o veículo da avó para sair com amigos. A avó, ao dar falta do veículo, fez contato com o 190 e deu queixa de furto do bem.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Após acionamento, a PMMG iniciou um rastreamento pela região do bairro Boa Vista e ao avistar o veículo deu ordem de parada para o motorista que desobedeceu, evadindo e empreendendo em fuga, colidiu com um veículo que estava estacionado na rua Piauí, bairro Boa Vista. Veja vídeo:

Menor pega carro escondido da avó e causa acidente no Boa Vista; veja vídeo pic.twitter.com/Rd5gePFJHR — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 12, 2023

No veículo Ford Ka que foi subtraído pelo menor, estavam, além do motorista que não tinha habilitação, mais três ocupantes. Sem ferimentos graves, foram encaminhados para atendimento em Unidade de Saúde. O condutor foi apreendido e conduzido para a Depol.

Os prejuízos de grande monta foram levantados pela Polícia Militar, uma vez que os veículos ficaram bastante avariados.

