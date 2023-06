Idoso tem aposentadoria furtada após noite de bebedeira com amigos em Cordisburgo

Um caso de furto insólito aconteceu na última quarta-feira (7) em Cordisburgo: após sacar sua aposentadoria, um idoso é furtado em R$ 4 mil após uma noite de bebedeira.

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil / Ilustrativa

A vítima relatou para a Polícia Militar que tinha sacado o dinheiro e fracionado as notas em bolsos da sua calça. Enquanto isso, ele foi até um bar, se encontrou com mais cinco pessoas e lá começaram a beber.

Com o bar fechando às 23h, o homem levou os companheiros para beber em casa. Mais tarde, a vítima dormiu, ainda com as notas no bolso da calça. Ao acordar, no dia seguinte, viu que o dinheiro não estava ali.

Quatro dos cinco "amigos" que estava no dia de bebedeira negaram a ação, enquanto uma delas não tinha sido encontrada. O idoso registrou boletim de ocorrência e o caso segue em investigação.

Da redação