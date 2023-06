Digno de filmes policiais, disparos de tiros, batida de viatura e cenas tensas de perseguição, aconteceram na noite desta quinta-feira (15), em Sete Lagoas.

Uma intensa de perseguição policial que teria iniciado no bairro Santa Luzia e percorrendo diversos bairros e ruas da cidade mobilizou grande aparato policial.

Em rastreamento de rotina pelo bairro Santa Luzia, policias avistaram um gol vermelho e deram ordem de parada para o motorista, que desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade. Houve perseguição com disparos de armas de fogo pelos policiais.

Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um veículo na rua Santa Helena, no centro da cidade deixou vítimas que foram encaminhadas para o HM.

O motorista de 28 anos, foi preso e segundo informações policiais informou estar sob efeito de drogas. Não houve danos à integridade física do motorista segundo informações da Polícia Militar, mesmo após a batida do veículo. Ele foi levado ao HM para exames, mas a princípio sem danos a sua saúde. O veículo usado na fuga foi apreendido e estava alvejado no vidro e no pneu.

O Tenente Giordane da Polícia Militar em entrevista concedida ao Jornal Plantão Regional 24hs explicou como foi a ação da Polícia Militar, que culminou com a prisão do motorista:

