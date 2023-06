Assalto a bar em Sete Lagoas: Clientes enfrentam momentos de terror nas mãos de assaltantes armados

Um bar no bairro Luxemburgo, em Sete Lagoas, foi alvo de um assalto violento no último sábado (17). Dois assaltantes armados invadiram o local, ameaçando e agredindo brutalmente as vítimas. Os criminosos derrubaram as pessoas ao chão, obrigando-as a ficar de rosto no solo e recolheram pertences e dinheiro do caixa. Na residência adjacente, as agressões continuaram, com puxões de cabelo e arrastões. Infelizmente, as câmeras de vigilância estavam desligadas, dificultando a identificação dos assaltantes. As autoridades estão investigando o caso, mas até o fechamento desta matéria ninguém foi preso.

Foto: Reprodução/Internet

Na madrugada do último sábado (17), um bar localizado no bairro Luxemburgo, em Sete Lagoas, foi alvo de um assalto que deixou todos os presentes em estado de terror. Dois indivíduos suspeitos invadiram o estabelecimento portando armas de fogo.

O assalto ocorreu de maneira violenta, com as vítimas sendo brutalmente derrubadas ao chão e obrigadas a ficarem de bruços. Durante o ato criminoso, um dos assaltantes ameaçava constantemente disparar contra a cabeça das vítimas, enquanto o outro recolhia os pertences dos clientes. Além disso, os criminosos levaram todo o dinheiro presente no caixa do bar.

Na residência adjacente ao estabelecimento, os assaltantes agrediram as vítimas com chutes e as forçaram a se dirigirem a um quarto. Agindo de forma extremamente violenta, de acordo com relatos de algumas vítimas, eles puxaram o cabelo das mulheres e arrastaram as demais pelos braços. Ameaçando-as de morte, exigiram que uma das vítimas revelasse o paradeiro do restante do dinheiro e entregasse as chaves de duas motocicletas: uma Honda CG 125 Fan preta e uma Yamaha Fazer vermelha.

Após algum tempo, as vítimas perceberam que os assaltantes haviam deixado o local. Infelizmente, as câmeras de vigilância do estabelecimento estavam desligadas no momento do assalto, impossibilitando o registro de imagens dos criminosos.

Até o momento, não houve prisões efetuadas e as autoridades policiais continuam investigando o caso.

Da redação