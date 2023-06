Jovem é baleado na boca enquanto fazia entrega em Sete Lagoas

Segue foragido o homem que atirou contra um jovem de 18 anos na tarde de segunda-feira (19) no bairro Jardim dos Pequis. O crime ainda não tem motivação conhecida.

Foto: reprodução redes sociais

O jovem estava acompanhado de mais uma pessoa, a fim de realizar uma entrega pela marmoraria onde trabalham. Eles estavam embarcando em um Volkswagem Gol, quando um homem a pé e armado se aproximou, e efetuou o disparo.

O colega do jovem segurou a arma do indivíduo, que realizou outro disparo. Numa terceira tentativa, a arma falhou. Em relato no boletim de ocorrência, o homem disse que conseguiu derrubar o atirador, mas fugiu quando viu que mais quatro pessoas vinham chegando com pedras.

O jovem foi encaminhado para o Hospital Municipal, sendo encaminhado para a UTI, com ferimentos na boca e nuca. Já o atirador segue foragido.

Da redação