Dupla criminosa promove o terror em assalto a bar e casa em Sete Lagoas

Criminosos promoveram o terror em um bar no bairro Luxemburgo, na madrugada do último sábado (17), em Sete Lagoas. De maneira violenta, os ladrões constantemente ameaçavam as vítimas, além de promover agressões à elas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Os dois indivíduos chegaram no local, armados, e anunciaram o assalto. De acordo com os frequentadores, eles chegaram a derrubar os clientes do estabelecimento no chão, os obrigando a ficarem deitados. Sob a mira de revólveres, os ladrões levaram diversos pertences das pessoas ali presentes, como celulares, relógios e dinheiro. Além disso, o caixa do bar foi saqueado.

Não satisfeitos, os criminosos foram aos fundos do estabelecimento, onde fica uma casa. Lá, eles promoveram mais agressões (dessa vez aos moradores), com puxões de cabelo e arrastando as vítimas para um quarto. Lá foi roubado mais dinheiro e duas motos.

As câmeras de segurança do local estavam desligadas no momento da ação, então, não foi possível identificar os suspeitos do crime - pelos relatos das vítimas, os dois ladrões eram de cor morena, um de estatura alta e outra mediana.

Informações sobre o paradeiro dos criminosos podem ser informados pelo Disque Denúncia, número 181.

Da redação