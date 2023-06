Assaltantes armados invadem bar e roubam clientes em Sete Lagoas

Um bar no bairro Interlagos II, em Sete Lagoas, foi alvo de um assalto na noite de terça-feira (20). Indivíduos armados com um revólver e uma faca invadiram o local, roubando celulares e dinheiro de clientes e do proprietário. Os assaltantes fugiram e ainda não foram encontrados pela polícia.

Foto: Reprodução/Freepik

Na noite da última terça-feira (20), um bar localizado na rua Unaí, no bairro Interlagos II, em Sete Lagoas, foi alvo de um assalto realizado por indivíduos armados com revólver e faca.

De acordo com relatos do proprietário, um senhor de 77 anos, ele estava no estabelecimento na companhia de outros dois clientes, um homem de 70 anos e outro de 62 anos, quando os assaltantes adentraram o local com os rostos cobertos, portando uma arma de fogo e uma faca.

Os criminosos subtraíram os celulares das vítimas e também levaram a quantia de 130 reais pertencente aos clientes, além de 3 mil reais em posse do proprietário do bar. Após o crime, os autores fugiram do local e ainda não foram localizados pelas autoridades competentes.

Da redação