Um homem de 40 anos foi preso em Sete Lagoas por agredir e manter em cárcere privado sua companheira grávida de oito meses. A vítima relatou ter sido agredida com uma barra de ferro, além de sofrer ameaças de morte. O suspeito queimou as roupas da mulher e rasgou as do bebê. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Foto: Reprodução/Pixabay

Na tarde desta terça-feira (20), um indivíduo de 40 anos foi detido em Sete Lagoas, Minas Gerais, sob suspeita de agredir e manter em cárcere privado sua parceira, uma mulher de 27 anos que está no oitavo mês de gestação. O incidente ocorreu na rua Irati, localizada no bairro Aeroporto Industrial.

De acordo com informações obtidas, a mãe e a prima da vítima receberam mensagens alarmantes, nas quais ela relatava a violência que estava sofrendo e o impedimento de deixar o local. As mensagens enviadas diziam: "Me busca, socorro! Só me tira daqui! Por favor, me ajuda! Estou enviando esta mensagem escondida dele! Ele não vai abrir o portão! Ele vai me agredir muito, chame a polícia para conseguir entrar!"

A vítima afirmou ter sido agredida pelo companheiro com uma barra de ferro, além de ter recebido chutes na barriga, socos no rosto e ameaças de morte. O suspeito também teria queimado as roupas da mulher e rasgado as peças destinadas ao bebê.

A mulher apresentava lesões no braço e inchaço no rosto. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia.

Da redação