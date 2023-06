Homem vestido de operário furta seis peças de picanha em supermercado de Sete Lagoas

No último sábado, um homem vestido como operário furtou seis peças de picanha de um supermercado em Sete Lagoas, totalizando um valor de 462 reais. O autor do crime ainda não foi encontrado.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

No último sábado (17), um incidente de furto ocorreu no Supermercado Santa Helena, localizado na Rua Policena Mascarenhas, no bairro São Geraldo, em Sete Lagoas. Um homem vestindo trajes de operário, com uma faixa fluorescente, adentrou o estabelecimento e realizou o furto de seis peças de picanha, totalizando o valor de R$ 462,00. O indivíduo colocou os produtos furtados dentro de uma bolsa preta e deixou o local sem ser abordado.

Até o momento, as autoridades não conseguiram localizar o responsável pelo crime.

