Homem é preso em Uberaba por embriagar e abusar de enteada de 13 anos

Um homem de 44 anos foi detido nesta quarta-feira (21) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob acusação de embriagar e abusar sexualmente de sua enteada de apenas 13 anos. O padrasto também é suspeito de ter abusado da adolescente anteriormente, aproveitando-se do fato de ela estar sob o efeito de medicamentos.

Foto: Ilustrativa/Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Uma prisão ocorreu após o vizinho da vítima acionar a polícia. Segundo relatos, a jovem estava sentado na calçada em frente à sua residência quando o padrasto chegou e o chamou para entrar. Desconfiada e desconfortável em ficar a sós com o suspeito, o adolescente pediu a bicicleta dele emprestada para dar uma volta, mas foi obrigada a entrar na casa.

Ao adentrar a sala, o homem teria empurrado a jovem contra a parede, acariciado seus seios e beijado à força. Mesmo tentando se afastar, a adolescente foi retida pelo suspeito, que prosseguiu com os abusos. Ele ainda teria tentado abaixar as calças da vítima, que conseguiu escapar da residência. Antes de fugir, o agressor teria ameaçado a jovem de morte.

Após o ocorrido,a adolescente contou tudo o que havia acontecido para sua irmã mais nova, de 9 anos, e ambas procuraram um vizinho em busca de ajuda. Enquanto a irmã menor relatava o abuso, a vítima mais velha começou a chorar, revelando mais detalhes do ocorrido. Diante da situação, o vizinho decidiu acionar a Polícia Militar.

O padrasto foi localizado e detido, alegando ter ingerido meia garrafa de pinga, mas negando a acusação de abuso sexual contra sua enteada. Ele afirmou que apenas visita a casa de sua companheira para verificar o bem-estar das crianças, mas nunca fica lá sem a presença da mãe. Apesar dessas declarações, os policiais encontraram uma camisinha no bolso do suspeito, mesmo ele afirmando que não utilizavam camisinha em seu relacionamento com a mãe das meninas.

A mãe foi chamada ao local e, ao conversar com a filha, notou que ela estava sob efeito de embriaguez. A adolescente acabou confessando que o padrasto a obrigou a consumir pinga antes do abuso. Além disso, a jovem revelou ter sofrido abusos anteriormente, quando estava sobre efeito de medicamentos. Segundo relatos, ela teria compartilhado essas informações com a mãe e a tia, porém, na época, nenhuma delas acreditou em seu relato.

A vítima foi atendida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), enquanto o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será minuciosamente investigado.

Da redação