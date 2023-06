Um casal e um terceiro indivíduo foram presos em Ubá, na Zona da Mata, suspeitos de cometer um assassinato brutal para evitar o pagamento de direitos trabalhistas a um funcionário. A mulher de 23 anos teria atraído a vítima para o local do crime, onde o homem de 27 anos e o jovem de 19 anos surpreenderam o trabalhador com tiros fatais. O caso está sendo investigado pela polícia local.

Dois indivíduos, uma mulher de 23 anos e um homem de 27, foram detidos nesta quarta-feira (21) na cidade de Ubá, localizada na Zona da Mata, sob suspeita de assassinar um funcionário de 23 anos para evitar o pagamento de direitos trabalhistas. Um terceiro empregado, um jovem de 19 anos, também estaria envolvido no crime e foi capturado juntamente com o casal.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Civil, o assassinato ocorreu em abril. A vítima trabalhava em um estabelecimento comercial pertencente ao casal e teria ameaçado denunciá-los por não cumprirem com suas obrigações trabalhistas.

Segundo as investigações, no dia do homicídio, a mulher teria atraído o funcionário até o local do crime. Os outros dois suspeitos estavam presentes e surpreenderam a vítima, efetuando disparos contra ela.

O trio foi encaminhado ao sistema prisional, e o caso continua em processo de investigação.

