Criança de sete anos é morta por tiro em ponto de ônibus em BH

Neste domingo (25), uma criança de apenas sete anos perdeu a vida após ser atingida por um tiro enquanto estava ao lado do pai em um ponto de ônibus no bairro Mangueiras, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/Tv Globo

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a polícia foi acionada na tarde do mesmo dia após moradores relatarem terem ouvido um tiro na Rua Romero Gomes Vieira. A partir de denúncias anônimas, os policiais tomaram conhecimento de que um suspeito de 28 anos teria atirado contra uma caminhonete que passou pelo local, supostamente relacionado a uma rivalidade entre facções criminosas da Vila Ideal e Vila Mangueiras.

No entanto, o tiro acabou atingindo Gilglesias Ottoni Almeida de Souza, de 33 anos, e sua filha, que estava na calçada no momento do incidente. Uma testemunha socorreu as vítimas, colocando-as em um carro e as levando para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Barreiro.

O homem foi atingido na mão e na cintura, recebendo os primeiros socorros na UPA e sendo posteriormente transferido para o Hospital João XXIII, localizado na Região Centro-Sul da capital. Infelizmente, a menina, que foi atingida por dois tiros no tórax, não resistiu às lesões e veio a falecer ainda na UPA.

Até o momento desta reportagem, o suspeito responsável pelo tiroteio ainda não havia sido encontrado pelas autoridades.

