Apreensão de 1 tonelada de maconha: caminhão tomba em frente ao Batalhão da PM em Juiz de Fora

Um caminhão carregado com mais de uma tonelada de maconha tombou em Juiz de Fora, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Uma droga estava escondida entre uma carga de grama transportada. O motorista perdeu o controle do veículo ao avistar os militares na Avenida JK. Ele foi socorrido com lesões leves, e preso por tráfico de drogas e o caminhão foi removido.

Foto: Reprodução/PMMG

Na noite de domingo (25), em Juiz de Fora, Minas Gerais, um caminhão carregado com mais de uma tonelada de maconha tombou em frente ao Batalhão da Polícia Militar (PM), localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (JK). A droga estava escondida entre uma carga de grama transportada pelo veículo, totalizando a apreensão de 1.080 barras de maconha, cada uma pesando aproximadamente 1 kg.

Segundo informações da PM, o caminhão vinha sendo monitorado por uma viatura policial desde o distrito de Penido, após ter apresentado comportamento suspeito. Ao se deparar com o cerco montado em frente ao batalhão, o motorista, um homem de 43 anos, perdeu o controle do veículo e acabou tombando na pista.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O acidente resultou na dispersão das barras de maconha ao longo da Avenida JK. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital com ferimentos leves. No entanto, após receber atendimento médico, o indivíduo foi preso em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas. O caminhão, por sua vez, foi removido do local por um guincho.

Da redação

Fonte: G1