Sete Lagoas: homem de 33 anos preso por suspeita de assédio em transporte público

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Alan Junio

Na última sexta-feira (23), um homem de 33 anos foi detido como suspeito de apertar as nádegas de uma jovem de 20 anos em um ônibus da empresa Turi, na Avenida José Servulo Soalheiro, no Bairro Jardim Europa, em Sete Lagoas.

De acordo com informações, a jovem e sua mãe estavam em pé no ônibus, que estava extremamente cheio, quando o suspeito teria aproveitado a situação para apertar as nádegas da vítima. Abalada com o ocorrido, a jovem contou o incidente para sua mãe, que prontamente acionou as autoridades. A vítima não conteve a emoção e começou a chorar.

Ao ser abordado, o homem negou as acusações e foi conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre o incidente. As investigações estão em andamento.

Da redação