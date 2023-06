Polícia faz buscas por menina de 8 anos que sumiu após assassinatos; mistério continua

A Polícia Civil realiza, na tarde desta segunda-feira (26 de junho), buscas pela pequena Evellyn Jasmin Machado Acácio, de 8 anos, que está desaparecida desde a última quarta-feira (21), depois que a mãe dela e uma cabeleireira foram assassinadas a tiros. A criança e as duas mulheres estavam em um salão de beleza em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando os suspeitos chegaram ao local e, desde então, a menina não foi mais vista.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais/PCMG

As buscas foram confirmadas a O TEMPO por uma fonte ligada à investigação. Segundo a fonte, os policiais acreditam que a criança esteja viva e as diligências ocorrem em Sabará e, também, em outras cidades do interior de Minas.

Entre os locais alvo de buscas, está a casa da avó paterna de Evellyn, na cidade de Mateus Leme, também na grande BH. Conforme a pessoa ligada à apuração do crime, a menina não foi encontrada no imóvel e as buscas continuam. A casa seria da mãe de "Di", traficante perigoso e integrante do PCC, que era denunciado pela mãe da criança há mais de um ano nas redes sociais.

Alta periculosidade



Fontes ligadas ao sistema prisional confirmaram à reportagem que "Di" é considerado um suspeito de "alta periculosidade". "Na ficha dele no presídio tem a descrição como 'Grau 1' de periculosidade. Só colocam essa observação para pessoas fortes do PCC, que são sanguinárias", detalhou a fonte, que informou ainda que ele teria mais de 50 anos de prisão em condenações.

Nos registros judiciais contra o suspeito, além de sua prisão por tráfico de drogas, ele foi um dos alvos da operação "Trojan", desencadeada em agosto de 2021 e que mirou um esquema criminoso que envolvia policiais penais e até mesmo advogados. A quadrilha se utilizava dos servidores e da prerrogativa dos advogados para levar para dentro do Presídio de Francisco Sá drogas e celulares.

Entenda o caso



Ana Raquel era proprietária de um salão de beleza em Sabará e atendia a cliente e amiga Katlyn Lorrayne Oliveira, de 29 anos, quando o estabelecimento foi invadido, na quinta-feira (22). Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas no crime, mas, segundo as investigações, o salão foi encontrado revirado e havia marcas de sangue no chão.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Katlyn tentou fugir, mas acabou alvejada por um tiro na nuca. O disparo foi feito por um homem armado, que estava dentro de um carro.

Tanto Ana Raquel quanto a menina de oito anos foram raptadas, mas, até o momento, apenas a cabeleireira foi localizada, já sem vida. O corpo dela foi encontrado na sexta-feita (23) em um carro abandonado na BR-040, no bairro Morada Nova, em Contagem, também na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, agentes da corporação passavam pelo local quando se depararam com o veículo parado. Por ser um local ermo, os policiais fizeram a vistoria e viram que o automóvel estava trancado. Um corpo, entretanto, estava no banco de trás, de bruços. Os militares quebraram o vidro para ter acesso à vítima, que apresentava sangramento na cabeça e sinais de violência.

A confirmação de que o corpo era de Ana Raquel foi dada por Daniele Cristine, de 23 anos, cunhada da vítima. “O corpo é da Ana Raquel mesmo. Uma tristeza total. Todos nós estamos em choque, sem acreditar no que aconteceu. A ficha ainda não caiu.

Da Redação com OTempo