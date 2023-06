Criança dá 'panelada' na cabeça do padrasto para proteger mãe em Uberaba

Em Uberaba, localizada no Triângulo Mineiro, uma criança de apenas 11 anos presenciou sua mãe sendo esfaqueada pelo próprio padrasto. Em um ato de coragem e desespero, o menino reagiu golpeando o agressor, de 51 anos, na cabeça com uma panela.

Foto: Reprodução/PMMG

O crime ocorreu no último sábado (24), mas só veio a público nesta segunda-feira (26), após uma divulgação feita pela Polícia Militar local. Os militares foram acionados já em uma unidade de pronto atendimento, onde a mulher, de 43 anos, foi levada, apresentando um corte profundo na região do pescoço.

Uma vizinho contou que, por volta das 20h30, a criança bateu desesperadamente em seu portão, pedindo socorro junto com a mãe, que sangrava intensamente no pescoço. Segundo o relato do filho, a mãe estava dormindo no quarto enquanto o padrasto se encontrava na sala, consumindo bebidas alcoólicas e ouvindo música em alto volume. A mulher pediu para que ele diminuísse o volume, o que deu início a uma discussão acalorada, culminando com o homem agarrando um podão. A vítima levantou da cama e tentou fugir para o quintal, mas foi atingida pelo golpe. Foi nesse momento que a criança, agindo rapidamente, utilizou a panela como uma arma improvisada na tentativa de interromper as agressões.

O agressor foi localizado pela polícia, porém, estava em elevado estado de embriaguez e não conseguiu responder às perguntas dos militares. Além disso, ele ainda destruiu o celular da vítima. A mulher já havia registrado um boletim de ocorrência anterior contra o agressor, que possuía outros quatro registros de violência doméstica envolvendo mulheres diferentes. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. Quanto ao estado de saúde da mulher, a PM não divulgou informações do atual estado de saúde dela.

