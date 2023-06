Dupla em moto tenta matar vendedor de lanches em Sete Lagoas; vítima é deixada ferida em casa de amigo

Até o momento é desconhecido pelas autoridades os autores de uma tentativa de homicídio no bairro Nova Cidade, na noite de domingo (25). A vítima foi levada em estado grave para o Hospital Municipal.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O crime aconteceu na Avenida Prefeito Alberto Moura. Uma dupla que estava em uma motocicleta vermelha atirou em um homem de 27 anos, que é vendedor de lanches - os disparos atingiram as duas coxas e as costas da vítima. De acordo com a Polícia Militar, o passageiro da moto não usava capacete.

Conforme uma testemunha, o comparsa que guiava a moto deixou a vítima ferida na porta da casa de um amigo dela, fugindo em sequência. O homem foi levado para o Hospital Municipal direto para o bloco cirúrgico.

Perícia não encontrou vestígios do crime

Conforme relato da PM, a perícia foi chamada para averiguar o local do crime, mas não encontraram nenhum vestígio do que aconteceu - apenas câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais poderão dar pistas do crime ocorrido.

Da redação