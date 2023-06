Homem é preso após agredir esposa e sogra em Caetanópolis

Foi detido na noite de sábado (24) um homem de 38 anos acusado de agredir a esposa e a sogra em Caetanópolis. O acusado desferiu socos e chutes nas vítimas.

Foto: Pixabay / Ilustração

A companheira de A.P.B. (38 anos) relatou à Polícia Militar de que os dois voltavam para a casa após uma festa junina e que uma discussão, sem motivação aparente, iniciou. O homem começou a agredi-la a ponto de jogá-la no chão.

A mulher ligou para a mãe pedindo socorro. Ela chegou ao local e A.P.B. também a agrediu, com socos no rosto e chutes. As mulheres tiveram lesões no nariz e boca; a companheira do agressor teve corte no queixo. Elas foram levadas para o pronto atendimento da cidade de Paraopeba.

A.P.B. foi detido em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia.

Da redação