Homem de 29 anos é acusado de agredir e manter companheira grávida em cárcere privado em MG

Uma jovem de 22 anos conseguiu escapar de um terrível caso de cárcere privado em Governador Valadares, após ser agredida e trancada pelo seu companheiro. A vítima, acompanhada de seu filho de um ano, ficou presa por oito horas em um quarto, onde teve apenas um balde para suas necessidades básicas. Após fugir, a jovem relatou a situação à Polícia Militar, revelando também ter sido agredida durante uma gravidez anterior. O caso está sendo investigado e o suspeito ainda não foi localizado.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

Na madrugada desta quarta-feira (28), uma jovem de 22 anos conseguiu escapar de um terrível caso de cárcere privado no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A vítima, acompanhada de seu filho de um ano, ficou presa por oito horas em um quarto, após ser agredida e trancada pelo companheiro. O suspeito, um homem de 29 anos, é apontado como agressivo e responsável por essa atitude violenta.

De acordo com o relato da mulher à Polícia Militar, o incidente ocorreu após uma crise de ciúmes. O agressor a enforcou, a mordeu e, em seguida, a confinou em um cômodo da residência que compartilhavam. Durante todo o período em que esteve presa, a vítima teve apenas um balde à disposição para suas necessidades básicas.

Após um descuido do agressor, a jovem conseguiu fugir para a rua com seu filho. Lá, encontrou uma viatura da Polícia Militar e relatou a terrível situação. Ela também revelou aos policiais que já havia sido agredida durante sua primeira gravidez, mas que não havia denunciado devido a ameaças de morte feitas pelo suspeito. Em seu depoimento, ela expressou sua exaustão diante das agressões e ameaças constantes do agressor.

Até o momento do fechamento desta matéria, o suspeito ainda não havia sido localizado pelas autoridades policiais. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Da redação

Fonte: Itatiaia